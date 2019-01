Ein schweizerisch-ukrainisches Ehepaar hat zum Wochenauftakt mit dem Bundesstrafgericht Katz und Maus gespielt. Am Montag ist der angeklagte Mann unentschuldigt seinem Prozess ferngeblieben. Am Dienstag tat es ihm seine Gattin gleich, die als Auskunftsperson vorgeladen war. Auch sie tauchte nicht in Bellinzona auf.