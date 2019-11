Europas Megabank ächtet Gaskraftwerke

Die Sitzung des Verwaltungsrats begann bereits am Morgen. Doch die Debatte war schwierig, und so konnte das Gremium erst am Donnerstagabend entscheiden. Am Ende stimmte dann die grosse Mehrheit der neuen Kreditpolitik der Europäischen Investitionsbank (EIB) zu. Die Förderbank, die den EU-Staaten gehört, wird daher von 2022 an keine Gaskraftwerke oder -pipelines mehr unterstützen, dem Klimaschutz zuliebe.