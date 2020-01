Erst warnt Sommaruga – dann höhnt Trump

Was für eine Paarung. Was für ein Kontrast. Mit je einer Rede eröffneten Simonetta Sommaruga und Donald Trump am Dienstagvormittag das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Doch zusammen aufgetreten sind die beiden nicht. Und ihre Reden hätten sich nicht stärker unterscheiden können. Sie stehen für komplett unterschiedliche Sichtweisen der aktuellen Themen, das gilt ganz besonders für den Klimawandel.