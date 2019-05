Einfamilienhäuser gefragter denn je und so teuer wie nie

Teures Bauland bremst Bau von Einfamilienhäusern

Ein Teil dieser Preissteigerung dürfte auf eine zu erwartende, noch stärkere Angebotsverknappung zurückzuführen sein. «Denn die Baugesuche für Einfamilienhäuser sind innert zweier Jahre mit einem Minus von 25 Prozent regelrecht eingebrochen», wird in der Mitteilung Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff zitiert. In den dicht besiedelten Zentren der Schweiz würden wegen der Knappheit von bezahlbarem Bauland seit Jahren kaum mehr Einfamilienhäuser gebaut.

Eigentumswohnungen sind dagegen so viele auf dem Markt wie nie zuvor. Laut der Studie wurden in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres beinahe 25 Prozent mehr Inserate geschaltet als im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre.

Boden wird auch auf dem Land knapp

Zugenommen hat in den letzten Jahren der Anteil der Baugesuche für Stockwerkeigentum. Bereits knapp 20 Prozent aller Eigentumswohnungen werden heute in ländlichen Gemeinden gebaut. Da sich auch dort angesichts der hohen Bodenpreise nicht mehr jedermann ein Einfamilienhaus leisten könne, müssten potentielle Käufer vermehrt auf die preisgünstigeren Eigentumswohnungen ausweichen.

Am meisten Platz haben Senioren, am wenigsten junge Familien

Neue Zahlen zeigen, wie viel Wohnraum Schweizerinnen und Schweizer haben und wer Eigentum besitzt. (Abo+)

Der Wohnungsbau allgemein, das heisst unter Berücksichtigung auch der Mietwohnungen, ist aber ebenso rückläufig wie die Umsätze im gesamten Baugewerbe. Einerseits liegt das an der Verlangsamung der Konjunktur und andererseits am bescheidenen Bevölkerungswachstum, das weiterhin unter dem langjährigen Durchschnitt liegt. Laut Raiffeisen hat die Zahl der Einwohner in jeder vierten von 106 in der Schweiz untersuchten Regionen im vergangenen Jahr gar abgenommen.

Leerstände dürften weiter steigen

Und ein Ende der Abwärtstendenz der Bauaktivität sei noch nicht absehbar, denn der Wohnungsbau übersteige die Nachfrage weiterhin. Die Leerstände dürften daher auch im laufenden Jahr weiter steigen, so das Fazit von Raiffeisen. Es wäre das neunte Jahr in Folge.