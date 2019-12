«Eines der Hauptrisiken für den Finanzplatz Schweiz»

Doch bei Wegmanns Bank scheint man darauf nicht vorbereitet. «Auf die Frage, was das heisse, was sich dadurch ändere und wie teuer das werde, sagte die Kundenberaterin, sie habe keine Ahnung», schildert Wegmann. «Sie sagte, dies stehe noch in den Sternen.» Wegmann wollte wissen, ob sie im Oktober 2020 darauf bauen könne, wieder so ein gutes Angebot zu erhalten, aber auch darauf wusste die auf Hypotheken spezialisierte Kundenberaterin keine Antwort. «Das fand ich sehr befremdlich», sagt Wegmann. «Je nach Antwort hätte ich mich vielleicht schon jetzt für eine dreijährige Hypothek mit einem günstigen Zinssatz entschieden.»

Finma sieht «deutlichen Nachholbedarf»

Das Beispiel von Irène Wegmann ist bezeichnend. Viele Banken sind nicht vorbereitet auf das Ende des Referenzzinssatzes Libor zum Jahresende 2021, obwohl es weithin spürbare Auswirkungen haben wird. Rund 150 Milliarden Franken sind in der Schweiz an Libor-Hypotheken ausstehend. Zahllose Haushalte sehen sich als Hypothekarnehmer unmittelbar betroffen, wenn mit dem Saron, dem Zinssatz für Franken-Tagesgeld, eine neue Referenzgrösse auf dem Schweizer Kreditmarkt geschaffen wird.

Die Banken gingen ein erhebliches Risiko von Rechtsstreitigkeiten mit Kunden ein.

Die Finanzmarktaufsicht Finma ist alarmiert. Diese Woche schrieb sie in ihrem neusten Risikobericht, sie sehe «einen ungeordneten Wegfall der Libor-Referenzzinssätze» als eines der sechs Hauptrisiken für den Finanzplatz Schweiz und für die Banken. Die meisten Banken hätten bezüglich der Libor-Ablösung «noch deutlichen Nachholbedarf». Die Folgen einer unvorbereiteten Ablösung des Libor könnten jedoch hoch sein. Die Banken gingen ein erhebliches Risiko von Rechtsstreitigkeiten mit Kunden ein.

Noch gibt es kein einziges Saron-Produkt

Was die Umstellung für heutige Schuldner von Libor-Hypotheken konkret bedeuten wird, lässt sich noch kaum abschätzen. Es gibt schlicht keine Saron-Produkte auf dem Markt. Eine Vorhersage darf man aber wagen: Künftige Saron-Hypotheken werden sich preislich kaum von Libor-Hypotheken unterscheiden. «Die zwei Zinssätze bewegen sich aktuell sehr nahe beieinander», sagt Alfred Ledermann, Leiter Produktmanagement Kreditprodukte bei UBS Schweiz. In den vergangenen fünf Jahren habe der Unterschied zwischen Libor und Saron, hochgerechnet auf gleiche Laufzeiten, lediglich 0,01 Prozentpunkte betragen.

«Alles in allem ist der Saron robuster.»Alfred Ledermann, Leiter Produktmanagement Kreditprodukte bei UBS Schweiz

Was aber, wenn die Finanzmärkte wieder mal in Turbulenzen geraten? «Der Libor ist sicher krisenanfälliger und könnte in einem solchen Fall stärker steigen als der Saron», sagt Ledermann. Der Grund: Beim Libor handelt es sich um einen Zinssatz für unbesicherte Ausleihungen, wogegen der Saron für Kredite mit unterlegten Sicherheiten gilt. «Alles in allem ist der Saron robuster», so Ledermann, «was für die Kunden von Vorteil sein wird.»