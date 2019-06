Ein Ausflug nach irgendwo? SBB arbeiten an Überraschungsangebot

Sie wollen shoppen gehen oder an Ihrem freien Tag in die Berge? Wissen aber noch nicht genau wohin? Die SBB haben in diesem Fall vielleicht bald eine Lösung. Die Bundesbahnen arbeiten zurzeit an einem neuen Angebot namens SBB Surprise.

Das neue Angebot soll folgendermassen funktionieren: Der Kunde gibt online an, was er machen will. Also ob er wandern, eine Stadt besuchen oder lieber shoppen gehen will. Er gibt zudem an, wie viel Budget er für die Fahrt maximal hat, welches Wetter er bevorzugt und wann er abfahren möchte.