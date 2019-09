Ein Angriff aus dem Hinterhalt auf Peter Kurer

Die luxemburgische Fondsgesellschaft Axxion will die Abwahl von Peter Kurer und Jesper Ovesen an einer ausserordentlichen Generalversammlung als Traktandum aufnehmen lassen. Ovesen ist Verwaltungsrat und Präsident des Prüfungsausschusses von Sunrise und beaufsichtigt die finanziellen Angelegenheiten des Unternehmens. Einen genauen Termin gibt es für die ausserordentliche Generalversammlung nicht, sie soll im Herbst stattfinden.

Neuer Grossaktionär

Axxion will sich auf Anfrage nicht zur Causa Sunrise äussern. Die Luxemburger Firma hält nach eigenen Angaben ein Portfolio im Wert von rund 9 Milliarden Euro verteilt auf 150 Fonds. Sie bietet Private-Label-Fonds an. Bei solchen Fonds übergeben Auftraggeber die Verwaltung eines Fonds an Axxion und bleiben selber im Hintergrund.

Deshalb stellt sich nun die Frage: Wer steckt hinter dem Angriff auf Kurer und Ovesen?

Es könnte die deutsche Beteiligungsgesellschaft Active Ownership Capital (AOC) sein. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hat sich AOC mit weniger als drei Prozent an Sunrise beteiligt. AOC wollte sich dazu auf Anfrage nicht äussern.

Der aktivistische Investor hat schon einmal eine Aktionärsrevolte angeführt: So hatte AOC vor einigen Jahren beim deutschen Generika-Hersteller Stada gegen den damaligen Aufsichtsratschef mobil gemacht. AOC konnte damals andere Aktionäre überzeugen, den Stada-Präsidenten abzuwählen. Vermutlich dürfte AOC jetzt im Kampf um Sunrise das Lager von Freenet stärken, welches sich gegen die geplante UPC-Übernahme stemmt.

Sunrise will UPC für insgesamt 6,3 Milliarden Franken vom US-Konzern Liberty kaufen. Um den Deal zu finanzieren, plant Sunrise eine Kapitalerhöhung um 4,1 Milliarden Franken. Sunrise erhofft sich von der UPC-Übernahme den Einstieg in das Kabelgeschäft. Doch seit ihrer Ankündigung steht die Milliardenfusion in der Kritik.

Sunrise-Grossaktionär Freenet verkündete im August, dass das deutsche Unternehmen gegen den Deal auf der Generalversammlung stimmen wird. Das Wort von Freenet hat Gewicht. Das Unternehmen hält gut einen Viertel aller Aktien an der Telekomgesellschaft.