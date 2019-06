Diese Burger gehen weg wie heisse Semmeln

«Der Impossible Burger ist wieder ausverkauft», erklärte die Serviceangestellte kürzlich, «doch Sie haben Glück. Wir können Ihnen einige Burger von Beyond Meat braten.» Die Burger schmeckten gut – verblüffend ähnlich wie Rindfleisch, versicherten unsere vegetarischen Freunde. Sie assen zum ersten Mal einen fleischlosen Burger und würden ihn ab und zu wieder bestellen.

So geht es mehr und mehr Amerikanern. Fleischlose Alternativen zum Big Mac and Big Whopper haben sich in kürzester Zeit durchgesetzt und können in über 15'000 Restaurants bestellt und den meisten Supermarktketten gekauft werden. Dabei ist die Technologie des Ersatzfleisches aus dem Labor erst zehn Jahre alt. Und in grösseren Mengen produzieren die zwei kalifornischen Pionierfirmen, Beyond Burger und Impossible Foods, erst seit zwei Jahren.

Impossible machte 2016 den ersten Testlauf in einem noblen New Yorker Restaurant und steht heute in den USA und Hongkong in mehr als 5000 Restaurants auf der Menükarte. Burger King führte im April einen ersten Testverkauf durch und plant noch vor Ende Jahr, einen Impossible Whopper zu verkaufen; und Little Caesars will in Kürze Pizzas mit «Impossible Sausages» anbieten. Der Marktwert des Kleinunternehmens wird auf zwei Milliarden Doller geschätzt.

Überhitzter Markt

Verrückter noch ist die Geschichte von Beyond Meat. Das Unternehmen war vor dem Börsengang Anfang Mai weniger als zwei Milliarden wert. Nachdem Firmengründer Ethan Brown überraschend ankündete, bereits dieses Jahr die Verlustzone verlassen zu können, explodierte der Marktwert kürzlich auf fast zehn Milliarden Dollar. Auch die Pläne Amazons, den fleischlosen Burger über den konzerneigenen Detailhändler Whole Foods zu verkaufen, kurbelten die Fantasie der Anleger an.

Seither befindet sich die Aktie in einem wilden Auf und Ab: ein deutliches Zeichen für die überhitzten Erwartungen der Investoren und die Realität des Marktes für fleischlose Alternativen, der mehr und mehr von den etablierten Nahrungsmittel-Multis überrollt werden dürfte.