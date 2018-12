Ernst Fehr, der Starökonom

Der in Zürich lehrende Ernst Fehr ist der Star der Schweizer Ökonomen. Er zählt zu den einflussreichsten Ökonomen des deutschsprachigen Raums und weltweit zu den führenden Forschern in der Verhaltensökonomie. Immer wieder wurde er auch als Anwärter auf den Nobelpreis gehandelt. Sein Einfluss auf die Wirtschaftspolitik ist zwar indirekt, aber kaum zu überschätzen. Dank des Einflusses von Fehr wurde in Zürich das UBS International Center of Economics in Society mit einer Stiftungssumme von 100 Millionen Franken durch die UBS begründet. Die dort lehrenden Ökonomen geniessen auf ihrem jeweiligen Gebiet in internationalen Fachkreisen höchstes Ansehen. (mdm)