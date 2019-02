Seit 2016 löst die Schweizerische Nationalbank die Noten der 8. Serie ab. Als nächstes ist der 1000-Franken-Schein an der Reihe. Die Note wird am 5. März offiziell präsentiert. Rund eine Woche später, am 13. März, kommt die grösste Schweizer Banknote in Umlauf.