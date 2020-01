Die Welt ist schlecht, hier ist eine Milliarde Dollar

Das ist die Welt, wie sie Investor George Soros gerade sieht – und sie ist demnach in keinem guten Zustand. Dieses Fazit zieht der 89-jährige Soros in seiner Rede in Davos, die er jedes Jahr im Januar hält, am Rande des Weltwirtschaftsforums vor Beboachtern und Gleichgesinnten im Kampf für die offene Gesellschaft, wie Soros seine politische Ausrichtung nennt.

Nur Konjunktur kann Trump bremsen

Auch für die US-Wahlen im November fürchtet er das Schlimmste. «Trump hat einen unfehlbaren Instinkt, der ihm sagt, wie seine Anhänger auf sein Handeln reagieren», sagte Soros. In das Impeachment-Verfahren steckt er keine Hoffnung. «Das entwickelt sich zu einer Pro-forma-Sache.»

Höchstens die Konjunktur könnte Trump noch in die Quere kommen. Die Regierung habe eine überhitzte Wirtschaft noch angefeuert. «Aber eine überhitzte Wirtschaft kann nicht zu lange am Siedepunkt bleiben», sagte Soros. «Trumps Problem ist, dass die Wahlen noch zehn Monate entfernt sind – und in einer revolutionären Lage ist das ewig.»

Lob bekommt von Soros die sogenannte Sardinen-Bewegung in Italien, die sich gegen «Möchtegern-Diktator» Matteo Salvini richtet. Die erfolgreichste Rebellion derzeit sei die Protestbewegung in Hongkong, aber der Preis sei hoch: «Sie könnte den wirtschaftlichen Wohlstand der Stadt zerstören», sagte Soros. Und dann sei da noch die konstruktive Rolle, die viele Bürgermeister in den Städten einnähmen, beispielsweise beim Klimawandel.

«Das wichtigste Projekt meines Lebens»

Soros unterstützt diverse Organisationen finanziell, er hat seine Milliarden als Finanzinvestor verdient. Seit langem spendet er Geld – und in Davos verkündete er das wichtigste Projekt seines Lebens, sagte er: Er wolle eine Milliarde Dollar für ein Bildungsnetzwerk spenden, das künftig Universitäten rund um die Welt zusammenbringen soll.

Das Netzwerk soll Open Society University (OSUN) heissen. «Ich glaube, dass als langfristige Strategie unsere beste Hoffnung im Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Bildung liegt», erklärte Soros. «Es geht insbesondere um eine Bildung, die die Autonomie des Individuums stärkt, indem sie kritisches Denken kultiviert und die akademische Freiheit betont.» Das Netzwerk solle beispielsweise Wissenschaftlern helfen, die wegen der Politik in ihrem Land in Gefahr seien. «Ich würde das gern umgesetzt sehen, solange ich noch da bin», hofft er.