«Die Vorlage ist ein Bschiss»

Die AHV-Rechnung würde für einige Jahre stabilisiert.

Ja, aber damit verschieben wir vor allem die Diskussion darüber, was zur nachhaltigen Sanierung nötig ist. Die Linke hat es mehrfach betont: Bei einem Ja ist eine Anpassung des Rentenalters an die heutigen Realitäten vom Tisch. Dieser Preis ist mir zu hoch.

Die Gegenleistung von links ist doch, dass die Unternehmenssteuern sinken. Im Gegenzug macht man etwas für die AHV, welche für die unteren Einkommen wichtig ist.

Das stimmt eben nicht. In Bern wurde die notwendige Senkung der Steuern abgelehnt, bekämpft von links. Unternehmer bezahlen mit dieser Vorlage mehr, nicht weniger Steuern, weil die Dividendenbesteuerung steigt. Und dann zahlen wir in Zukunft noch mehr in die AHV. Das betrifft Tausende von Firmen und deren Angestellte. Die KMU und die Jungen bezahlen die Zeche für die Vorlage.

Die Befürworter rechtfertigen die Verknüpfung als «Gegenfinanzierung».

Das ist keine «Gegenfinanzierung», sondern eine Zusatzausgabe. Die Steuersenkung wird mittelfristig zu mehr Steuereinnahmen führen, das sagt auch der Bundesrat. Ich sehe das bei meiner Firma: Wenn ich weniger Steuern zahle, ist das Geld ja nicht weg, sondern wird investiert, sei es in Mitarbeiter oder in neue innovative Projekte. Tiefere Unternehmenssteuern für alle Firmen statt Steuerprivilegien für wenige Holdings sind gut, aber nicht starr kombiniert mit höheren Abgaben in die AHV.

Nach der deutlichen Ablehnung der letzten Unternehmenssteuerreform musste man auf die Gegner zugehen.

Man musste die abgelehnte Steuervorlage verbessern, ja, und das haben wir ja auch gemacht. Die Steuervorlage allein hätte die besseren Chancen an der Urne als dieser faule Deal. Der ist nicht ehrlich. Es wird so getan, als würden zwei Probleme gelöst. Das ist aber nicht der Fall. Wäre diese Verknüpfung eine Volksinitiative, hätte man sie zu Recht für ungültig erklärt.

Sie kämpfen jetzt mit den Gegnern der Vorlage von ganz links, die sagen, die Steuervorlage sei das Gleiche wie die abgelehnte Unternehmenssteuerreform.

Ich teile deren Argumentation überhaupt nicht. Das zeigt aber, wie die Vorlage zustande gekommen ist. In den Hinterzimmern des Ständerats wurden zwei völlig unterschiedliche Themen verknüpft, statt einen sachlichen Kompromiss in der Steuervorlage selbst zu suchen.