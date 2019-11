Die Schweiz im Rabatt-Fieber

Viele Anbieter haben den Black Friday in den vergangenen Jahren auf eine ganze Rabattwoche ausgedehnt. Aus dem Schwarzen Freitag wurde die Cyber Week, also eine ganze Woche mit immer wieder wechselnden Angeboten. Da fast jeder Händler während dieser Woche spezielle Angebote hat, wird es für die Shops von Jahr zu Jahr aber schwieriger, aus der Fülle an Aktionen herauszustechen. Deswegen setzen die Läden zusehends auf den Singles' Day.

«Die Entwicklung des Singles’ Day in der Schweiz dürfte ähnlich verlaufen wie beim Black Friday: Jedes Jahr machen ungefähr doppelt so viele Händler mit als noch im Vorjahr», sagt Julian Zrotz von blackfridaydeals.ch. Das Start-up aus Luzern hat sich zum Ziel gesetzt, auf seiner Website einen Überblick in den unübersichtlichen Rabattdschungel zu bringen.

Umsatz bei 35 Millionen Franken

Der Umsatz des Schweizer Onlinehandels am heutigen Tag dürfte 35 Millionen Franken betragen. Der Trend zeigt nach oben. Im Vergleich dazu werde der Detailhandel dieses Jahr am Black Friday schätzungsweise 95 Millionen Franken in Schweizer Onlineshops umsetzen, sagt Zrotz.

Doch nehmen die Schweizer Konsumenten die Rabatttage des Detailhandels überhaupt wahr? Eine Umfrage der Vergleichsplattform singlesdayschweiz.ch vom vergangenen August zeigt, dass der Singles’ Day in der Schweiz weniger bekannt ist als der Black Friday. Dazu wurden über 1000 Schweizerinnen und Schweizer gefragt, ob sie schon einmal von diesem Aktionstag gehört haben. Nur rund 17,5 Prozent haben diese Frage mit Ja beantwortet. Den übrigen 82,5 Prozent war der Singles’ Day zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht bekannt.