«Die Roaming-Tarife der Anbieter sind unverschämt»

Absurde Beträge müsste man theoretisch als Kunde von Talktalk- oder Ok.– zahlen. 10 GB würden 10'000 respektive 225'000 Franken kosten, also fast eine Viertelmillion. Grundsätzlich fällt aber auf, dass Daten-Roaming in Europa inzwischen bezahlbar geworden ist. Bei sieben Anbietern gibt es so viel Volumen für unter 100 Franken .

Gleich viele Anbieter haben im Vergleich zum Vorjahr auch ihre Preise gesenkt. Bei der Hälfte blieben die Tarife allerdings gleich, und bei drei Anbietern gab es sogar Preiserhöhungen. Teurer wurde es vor allem für Coop-Mobile-Kunden, was mit dem Wechsel des Angebots von Salt zu Swisscom zusammenhängt. Dennoch haben viele Konsumenten den Eindruck, dass die Roaming-Preise ständig sinken. «Konsumenten lassen sich offensichtlich von den Botschaften einiger weniger Anbieter täuschen», so die Erklärung von Ralf Beyeler.

«Die Anbieter sollten endlich Roaming-Pakete ohne Verfallsdatum einführen.»Ralf Beyeler, Telecomexperte

Schweizer Kunden müssen gemäss dem Experten immer noch aufpassen, dass sie nicht in unangenehme Kostenfallen tappen. Ein leidiges Beispiel sind Roaming-Datenpakete, die nur begrenzt lange – meist 30 Tage nach Aktivierung – gültig sind. Bis jetzt bietet einzig Coop Mobile entsprechende Angebote, die nicht verfallen. Bei Qynamic beträt die Gültigkeit neu 90 Tage , bei Mucho Mobile immerhin das Doppelte.

«Wann ziehen Swisscom, Sunrise und Salt endlich nach?», fragt Telecomexperte Beyeler. «Sie sollten endlich Roaming-Pakete ohne Verfallsdatum einführen.» Speziell kundenunfreundlich sei Salt, wo die Optionen «Talk Europe/World» und «Internet Europe/World» nur bis zum 9. Tag eines Monats gültig seien.

Automatische Verlängerung

Eine weitere Kostenfalle ist die automatische Verlängerung vieler Roaming-Optionen. Konsumenten dürfen deshalb nicht vergessen, eine entsprechende Option immer rechtzeitig zu künden. Ansonsten werden laufend weitere Roaming-Gebühren verrechnet.