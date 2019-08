Deutsche Konkurrenz für Globus und Manor

In der Schweiz können die Warenhäuser von solchen Zahlen bisher nur träumen. «Einzig Globus liegt im Onlinegeschäft bei rund 10 Prozent vom Gesamtumsatz», sagt Thomas Lang, Chef der E-Commerce-Beratungsfirma Carpathia. Vor allem für dieses Warenhaus sieht er Breuninger als Konkurrenten, denn beide seien im Premium-Segment gut aufgestellt. Doch dürfte sich keines der Schweizer Warenhäuser über die neue Konkurrenz freuen. Kaum eines hat es bisher geschafft, sich im Onlinehandel zufriedenstellend zu positionieren. Zalando setzte in der Schweiz vergangenes Jahr über 780 Millionen Franken um. Die Schweizer ­Warenhäuser hinken hinterher: Jelmoli machte geschätzte 6 Millionen, Globus 30 Millionen oder Manor 63 Millionen Franken Umsatz im Onlinehandel. «Die Warenhäuser haben jahrelang geschlafen und nicht an den Onlineshop geglaubt», erklärt Lang.

Kein Interesse an Globus

Und Breuninger meint es ernst: 150 Millionen Euro wurden in ein neues Dienstleistungszentrum nahe Stuttgart investiert. Es sei das modernste Europas, heisst es aus Deutschland. Die bestellten Produkte würden von selbstfahrenden Robotern aus den Regalen geholt und dann zum Verpacken an einen Mitarbeiter weitergereicht. Der Versand läuft über die Schweizerische Post.

Als der Shop Anfang Woche online ging, waren die ersten Schweizer Kunden schon bereit. «Unsere Erwartungen wurden übertroffen – die ersten Bestellungen gingen bereits am Montagnachmittag raus», sagt Sprecher Christian Witt. Der Marktstart verlief gleichwohl recht ruhig. In den kommenden Wochen seien nun Werbemassnahmen geplant. Sich in der Schweiz stationär ­niederzulassen, sei momentan keine Option. Auch die Globus-Warenhauskette, die aktuell von der Migros zum Verkauf steht, wolle man nicht übernehmen. Vielmehr sei man auf der Suche nach geeigneten Expansionsflächen in München, Frankfurt und Hamburg.

Auch ohne neue Konkurrenz im stationären Handel haben die hiesigen Warenhäuser zu kämpfen. Die Umsätze sinken seit Jahren. Alle suchen nach neuen Konzepten, um die Kunden wieder in die Geschäfte zu locken. Loeb in Bern gestaltet derzeit das gesamte Warenhaus um und setzt auf zusätzliche Angebote wie Kochkurse, Gastronomieangebote oder eine Nähecke mit Café.

Ebenfalls in Bern bietet Manor seiner Kundschaft neu einen Korean Beauty Corner und eine Eyebrow- oder Make-up-Bar. Noch einen Schritt weiter geht Jelmoli in Zürich: Im September eröffnet die Pallasklinik eine Schönheitsklinik im Warenhaus. Wer sich dort behandeln lässt, soll danach im Idealfall gleich die neue Herbstkollektion shoppen. «Man versucht krampfhaft, die Kunden mit Angeboten zu locken, die nichts mehr mit dem Kerngeschäft des Warenhauses zu tun haben», sagt Online-Experte Lang. Diesen Konzepten fehle die Symbiose mit dem Onlinegeschäft.