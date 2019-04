Der unterschätzte Preisdruck des Onlinehandels

Die wirtschaftlichen Vorteile des Online-Shoppings sind gemäss einem Forscherteam der Universität Stanford unbestritten. Einsparungen von 1150 Dollar kann ein Haushalt verbuchen, wenn die gleichen Produkte im Internet statt in einem Warenhaus gekauft werden. Aber: Obwohl Amazon tiefere Mitgliedergebühren für ärmere Haushalte anbietet und das Sortiment von günstigen Eigenprodukten erweitert, hat der digitale Detailhandel für viele bisher nicht gehalten, was erwartet wurde.

Einblick in das amerikanische Konsumverhalten

Die Forscher sind gemäss dem Stanford-Ökonomen Peter Klenow erstaunt, wie schnell der E-Commerce gewachsen ist, und wie entgegen allen Erwartungen die Kluft zwischen den ärmeren ländlichen Regionen und den urbanen Gebieten an den beiden Küsten nicht geschrumpft ist. Wenn der Onlinekonsum weiterhin so stark wächst, worauf alles hinweist, so könnten auch die wirtschaftlichen Verwerfungen zunehmen.

Die Untersuchung ist die grösste je durchgeführte Studie zum digitalen Detailhandel. Die Forscher konnten mithilfe des Kreditkartenhauses Visa 400 Milliarden Online-Käufe zwischen 2007 und 2017 auswerten. Der untersuchte Umsatz von 21,2 Billionen Dollar entspricht ziemlich genau der 2019 erwarteten Wirtschaftsleistung des Landes. Wichtig ist nicht allein die riesige Datenmenge, sondern der Einblick in das Konsumverhalten unterschiedlicher Regionen, da Visa mit Abstand der grösste Kartenanbieter des Landes ist und mehr als 22 Prozent aller Detailhandelsumsätze erfasst.

Haushalte mit Einkommen von weniger als 50'000 Dollar tätigen nur 3,4 Prozent ihrer Käufe im Internet, Haushalte mit höheren Einkommen fast 10 Prozent.

Der grösste Nutzen des Onlinekaufens liegt darin, dass die Kunden sich eine Fahrt zum Warenhaus ersparen und im Internet dank direkten Preisvergleichen günstigere Produkte als in den Läden finden können. Entgegen den Erwartungen aber profitieren Haushalte in ärmeren, ländlichen Regionen weniger von diesen Vorteilen, obwohl die nächstgelegenen Warenhäuser weiter weg liegen als in urbanen Gegenden. Ein Grund dürfte die schlechtere Erschliessung mit schnellen Internetverbindungen sein. Dieser Nachteil sollte mit einem massiven Investitionsprogramm in die Infrastruktur behoben werden, das von der Regierung Trump aber fallen gelassen wurde.

Ein weiteres Problem ist die geringe Zahlkraft ärmerer Haushalte. Sie erschwert die Finanzierung mit Kreditkarten. Der Nachteil ist beträchtlich, zeigt die Studie. Haushalte mit Einkommen von weniger als 50'000 Dollar tätigen nämlich nur 3,4 Prozent ihrer Käufe im Internet, während es in Haushalten mit höheren Einkommen fast zehn Prozent sind. Im Schnitt belaufen sich die jährlichen Einsparungen dank den Onlinekäufen auf 1150 Dollar, doch für kaufkräftigere Haushalte liegen sie doppelt so hoch.