Der Verbündete, der Bösewicht

Handelskrieg

Die Union macht ernst

Bis zur letzten Minute hat die EU versucht, den Handelskrieg mit den USA abzuwenden. Jetzt zwingt US-Präsident Donald Trump die Europäer zum Gegenschlag. Den müssen sie auslösen, wenn sie das Gesicht nicht verlieren wollen. «Die USA lassen uns keine andere Wahl», sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einer ersten Reaktion.



Juncker betonte gestern, dass die EU bereit gewesen wäre, auf die USA zuzugehen und über einen besseren EU-Marktzugang für amerikanische Unternehmen zu verhandeln. Dies wollten die Europäer allerdings nicht mit der Pistole auf der Brust tun. Die EU dürfte nun als Vergeltungsmassnahme eine ganze Reihe von amerikanischen Gütern mit Zöllen belegen. Die Liste mit den Produkten wie Whiskey, Erdnussbutter oder Motorrädern ist längst erstellt und bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingereicht. Auch amerikanische Stahlerzeugnisse, Schiffe und Boote wären betroffen.



Auf alle Produkte wird eine Abgabe von 25 Prozent erhoben werden. Die Summe der Abgaben soll in etwa den Einbussen entsprechen, wie sie von der EU als Folge von Trumps Zöllen auf europäischen Stahl und Aluminium erwartet wird. Die Liste wurde am 18. Mai bei der WTO deponiert. Gemäss den Regeln der Welthandelsorganisation können die Vergeltungs- beziehungsweise Ausgleichsmassnahmen erst nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen in Kraft gesetzt werden, also frühestens am 20. Juni.



«Jetzt, da wir Klarheit haben, wird die Antwort der EU verhältnismässig und im Einklang mit den Regeln der WTO sein», sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. Die zuständigen Minister der französischen und der deutschen Regierung stellten sich gestern in einer gemeinsamen Reaktion hinter die EU-Kommission: «Wie von der EU-Kommission angekündigt werden wir alle geeigneten Massnahmen ergreifen, um auf die amerikanischen Entscheidungen zu reagieren.» Brüssel hat in Handelsfragen die Kompetenzen, muss aber die Mitgliedsstaaten konsultieren. Zuletzt hatte es Hinweise auf Risse in der europäischen Einheitsfront gegeben. Stark exportorientierte Mitgliedsstaaten wie etwa Deutschland müssen eine Eskalation mehr fürchten als andere. Entsprechend schien die deutsche Regierung auch eher bereit, in den letzten Wochen mit Konzessionen gegenüber den USA den Handelskonflikt abwenden zu wollen. In Paris wollte man hingegen von Gesprächen unter Druck nichts wissen.



Die Solidarität der Europäer könnte schon bald getestet werden, wenn Donald Trump wie angedroht als Reaktion auf die Vergeltungsmassnahmen der EU zum Beispiel Zölle auf Autoimporte aus Europa einführen würde. Leidtragende wäre vor allem die deutsche Autoindustrie. Dies sei nicht die Art und Weise, wie man Geschäfte mache, sagte Handelskommissarin Malmström. Insbesondere nicht mit langjährigen Partnern, Freunden und Alliierten. (sti)