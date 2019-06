Der Frieden lässt die Kokafelder wachsen

Der wichtigste Grund für die Kokainschwemme ist, dass die Anbauflächen für die Kokapflanze in Kolumbien schon seit Jahren stark wachsen – in jenem Land also, aus dem 70 Prozent des weltweit konsumierten Kokains stammen. Allein 2017 resultierte eine Ausdehnung der Felder um 17 Prozent, in den Jahren zuvor waren die Zuwachsraten noch wesentlich höher.

Verzicht auf Herbizide

Wie eine bittere Ironie der Geschichte mutet es an, dass dieses Phänomen mit einem historischen Ereignis zusammenhängt, das dem früheren kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos 2016 den Friedensnobelpreis eintrug: der Friedensschluss zwischen kolumbianischer Regierung und marxistischer Farc-Guerilla. Die Unterzeichnung des Vertrags am 26. September 2016 beendete einen Konflikt, der eine Viertelmillion Menschenleben gefordert hatte.

Zuvor hatten Regierung und Rebellen in Oslo und Havanna rund vier Jahre lang verhandelt. Als Zeichen des guten Willens schränkte Santos die Besprühung von Kokafeldern mit Herbiziden ein, und im Oktober 2015 verbot das kolumbianische Obergericht deren Einsatz ganz, aus gesundheitlichen Gründen. Fortan mussten die Ordnungskräfte Kokapflanzen von Hand ausreissen, was mühselig und gefährlich ist. Dies nutzten die Farc, um die Anbauflächen zu verdoppeln. Aus ihrer Sicht handelte die Guerillaorganisation, die zugleich Kolumbiens grösster Kokainproduzent war, durchaus rational: Wären die Verhandlungen gescheitert, hätte sie über mehr finanzielle Mittel verfügt, um ihren bewaffneten Kampf gegen den Staat wieder aufzunehmen. Ein Kampf, den zahlreiche Regierungen sowie die EU als terroristisch eingestuft hatten.

Kontraproduktiv war auch Santos’ gut gemeintes Versprechen, jene Kokabauern zu entschädigen, die freiwillig auf den Anbau der Pflanze verzichteten oder gemäss Friedensvertrag mit dem Ernten aufhören mussten. Um eine höhere Entschädigung zu erhalten, dehnten viele Bauern noch während der Verhandlungen ihre Anbauflächen erst recht aus.

Aus Rebellen werden «normale» Drogenhändler

Der Friedensvertrag verpflichtet die Farc, das Kokaingeschäft aufzugeben. Um die riesigen Flächen, die nun gewissermassen herrenlos wurden, ist ein Kampf zwischen traditionellen Drogenkartellen entbrannt. Hatten die Farc die Erträge aus dem Kokainhandel teilweise dazu verwendet, die Infrastruktur ihrer Guerillaarmee aufrechtzuerhalten, fliesst das Geld nun direkt in Ausbau und Sicherung des Geschäfts.