Das WEF sorgt sich wegen den Saudis um die Marke Davos

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) lehnt die Nutzung der Marke Davos für Veranstaltungen ab, die nichts mit eigenen Aktivitäten zu tun haben. Das teilte die in Genf ansässige Organisation per Pressemitteilung mit. Mit der Marke Davos bezieht sich das WEF auf das von ihm jährlich im Januar im Bündner Bergdorf organisierte Treffen der weltweit mächtigsten Wirtschaftsführer und Politiker. Laut der Mitteilung des WEF schliesst sich auch die Ortschaft Davos dem Protest an. Beide wollen «alle Mittel einsetzen, um die Marke Davos vor missbräuchlicher Aneignung zu schützen».

In der Mitteilung des WEF findet sich kein Hinweis für dieses Vorpreschen gerade jetzt. Auch auf Anfrage wollte man beim WEF dazu nichts ergänzen. Schwer zu erraten ist der Anlass für die Verteidigung des eigenen Namens allerdings nicht. Am Dienstag startet in der saudischen Hauptstadt die Konferenz des saudischen Staatsfonds «Public Investment Fund» PIF.

Weil wie beim WEF im Januar in Davos auch an die saudische Veranstaltung die mächtigsten Wirtschaftsführer und Politiker der Welt geladen sind, sprachen die Medien weltweit von der Saudi-Veranstaltung als «WEF in der Wüste» oder eben «Davos in der Wüste». Das WEF selbst verrät den Zusammenhang unbeabsichtigt selbst, indem das PDF-File mit der deutschen Übersetzung der Pressemitteilung ausgerechnet mit «Davos in der Wüste» bezeichnet ist.

Der Schatten bin Salmans

Die Konferenz des PIF in Riad nimmt im Zusammenhang mit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi eine immer grössere Bedeutung ein. Der Journalist wurde am 2. Oktober in der saudischen Botschaft im türkischen Istanbul von saudischen Agenten getötet. Wirtschaftsführer sagen ihre Teilnahme aus Protest gegen das saudische Königshaus und vor allem gegen den Kronprinzen Muhammad bin Salman reihenweise wieder ab.

Bin Salman ist nicht nur Präsident des Staatsfonds PIF, der die Veranstaltung durchführt, nach dem König ist er auch sonst der mächtigste Mann des Landes – und die meisten der Killer von Khashoggi stammen aus dessen Umfeld. Am Montag entschied sich auch der Chef des Siemens-Konzerns, Joe Käser, nicht nach Riad zu reisen. Aus der Schweiz hat unter anderem bereits ABB-Konzernchef Ulrich Spiesshofer, Glencore-Verwaltungsratspräsident Antony Hayward oder Credit-Suisse-Konzernchef Tidjane Thiam abgesagt, obwohl Letzterer im Beratungsausschuss der Veranstaltung sitzt.

Angesichts der vielfachen Verwendung des Namens Davos oder WEF für die Veranstaltung in Riad kann der Eindruck entstehen, die Schweizer Organisation habe ebenfalls etwas damit zu tun. Das hat sie aber nicht. Und das will sie angesichts des aktuellen schlechten Rufs der Saudis nun dringend deutlich machen. (Redaktion Tamedia)