Das Leiden der Internetaufpasser

Moderatoren wie er berichten von einer endlosen Serie von unmenschlich grauenhaften Videos und Fotos: Vergewaltigung von Kleinkindern, Sex mit Minderjährigen, Enthauptungen, Quälen von und Sex mit Tieren, Ritualmorde, Amokläufe, Terroranschläge, rassistische Hasstiraden.

Arbeit unter Zeitdruck

Burke ist einer von 15’000 Moderatoren, die Facebook nach dem Auffliegen des russischen Wahlkomplotts bei den US-Wahlen 2016 eingestellt hat. Sie arbeiten für Drittfirmen wie Cognizant und Accenture in Austin (Texas), Berlin, Barcelona, Dublin oder auch in Indien. Ihr Auftrag: Sie sollen Facebook sauber halten.

Die Moderatoren haben Anrecht auf ein Therapiegespräch von 45 Minuten pro Woche. Ob das genügt, ist zweifelhaft.

Die Moderatoren arbeiten unter Zeitdruck und riskieren ihre Stelle, wenn sie die Vorgabe nicht erreichen. Im Google-Zentrum in Austin begutachten die Moderatoren fünf Stunden lang brutale Videos, obwohl Youtube-Chefin Susan Wojcicki eine Reduktion auf vier Stunden in Aussicht gestellt hatte. Im Facebook-Zentrum in Dublin wurde das Plansoll inzwischen auf 400 bis 500 «Tickets» pro Schicht reduziert.

Das heisst, die Moderatoren haben eine Minute Zeit zur Begutachtung eines anstössigen Inhaltes. Sie haben Anrecht auf ein Therapiegespräch von 45 Minuten pro Woche. Ob das genügt, ist zweifelhaft. Nun fangen Mitarbeiter an, sich vor Gericht gegen die Arbeitsbedingungen zu wehren.

Im März klagten zwei frühere Moderatoren in Kalifornien gegen Facebook, weil die Arbeit schwere Traumata verursacht und sie arbeitsunfähig gemacht habe. Und in Irland haben kürzlich zwölf Ex-Moderatoren eine umfassendere Klage eingereicht.

Zuckerberg wiegelt ab

Mark Zuckerberg reagierte wie immer, wenn sein Konzern in die Kritik gerät: Er beschwichtigte. Berichte über psychische Schäden durch die gewalttätigen Videos, Fotos und Texte seien «etwas überdramatisiert», sagte er im Oktober an einem Mitarbeitertreffen. Trotzdem lehnte er es ab, sich selber einige Stunden als Moderator zu betätigen und die Facebook-Plattformen von Inhalten zu säubern, die so verstörend sind, dass die mit der Aufgabe betrauten Angestellten traumatisiert werden und ihre Stelle aufgeben.