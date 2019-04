Cum-Ex-Prozess: Zürcher Gericht spricht Anwalt weitgehend frei

Das Rechtsempfinden zwischen Deutschland und der Schweiz könnte in dieser Sache unterschiedlicher nicht sein. In Deutschland geniesst der Stuttgarter Jurist Eckart Seith Heldenstatus. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich die deutsche Justiz seit mehreren Jahren mit einem der grössten Steuerskandale des Landes beschäftigen muss. Und er hat dem deutschen Milliardär und Drogeriekönig Erwin Müller vor Gericht dazu verholfen, dass die Bank Sarasin, die wie viele andere Banken bei den dubiosen Steuertricks mitgemacht hatte, ihm, Müller, 45 Millionen Euro Schadenersatz zahlen musste. Beides gelang Seith dank Dokumenten, die er sich über zwei Ex-Sarasin-Angestellte aus dem Innern der Bank beschaffen konnte

Ein klarer Fall für die Staatswaltschaft Zürich – und nichts von Heldentum. Seith und die zwei ebenfalls aus Deutschland stammenden Banker hätten das Bankgeheimnis verletzt und sich der Wirtschaftsspionage schuldig gemacht. Dafür seien sie mit teils über drei Jahren Gefängnis zu verurteilen.

Das Echo aus Deutschland: Statt Banker, Broker und Investoren zu belangen, die den deutschen Fiskus ausgeraubt hätten, würden die Aufdecker des Skandals, also die Whistleblower, vor den Richter gezerrt, tönte es in den etablierten Medien und auf Twitter in schöner Einigkeit. Was, so befeuerte Rechtsanwalt Seith an der Hauptverhandlung in Zürich die Emotionen in seinem Land weiter, legitimiere die Staatsanwaltschaft Zürich, die Aufdeckung des schwersten Steuer- und Wirtschaftsdelikts der deutschen Nachkriegszeit mit dem Werkzeug des Strafprozessrechts zu bekämpfen?

Das mit viel Spannung erwartete Urteil ist bemerkenswert, werden doch alle drei Angeklagten in wesentlichen Punkten freigesprochen. So hat sich Eckart Seith nur der Anstiftung gegen das Bankengesetz schuldig gemacht, indem er vom einen der beiden Banker, der zur fraglichen Zeit die Rechts- und Compliance-Abteilung von Sarasin leitete, eine Liste mit fünf Kundennamen erhalten hatte. In allen anderen Punkten wurde der Anwalt freigesprochen.

Der zweite Banker, der zur fraglichen Zeit bereits nicht mehr bei Sarasin beschäftigt war und bei seinem neuen Arbeitgeber Drogeriekönig Müller beriet, wurde ebenfalls nur in diesem einen Punkt verurteilt. Des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes hat sich laut Gericht einzig der Rechts- und Compliance-Verantwortliche schuldig gemacht, weil er ein Steuergutachten an einen Journalisten des Magazins «Stern» übergeben hatte.