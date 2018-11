Chaos-Brexit könnte Wirtschaft härter als Finanzkrise treffen

Die Bank of England (BoE) befürchtet bei einem ungeordneten Brexit, dass die britische Wirtschaft ohne eine Einigung mit der EU innerhalb eines Jahres um 8 Prozent schrumpfen dürfte.

Dies schreibt die Notenbank in ihrem Bericht zum Brexit. Zum Vergleich: In der Finanzkrise waren es 6,25 Prozent. Der Konjunktureinbruch wäre demnach unter anderem die Folge der zu befürchtenden Auswirkungen von Verzögerungen und Staus an den Zollstellen und einem Vertrauensverlust an den Märkten. Das Vereinigte Königreich will zum 29. März die EU verlassen.