Bestellungen brechen ein: Bund erwartet mehr Arbeitslose in Industrie

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) erwartet im ­laufenden Jahr mehr Arbeitslose in der Branche. «Wir rechnen ­damit, dass sich der spürbare ­Anstieg der Stellensuchenden in der Industrie fortsetzt – getrieben von der MEM-Branche», sagte Ronald Indergand, Leiter ­Konjunktur beim Seco. Dadurch werde voraussichtlich auch die Arbeitslosigkeit in der Schweiz insgesamt leicht zulegen.

Mehr Kurzarbeit

Doch nicht alle Firmen greifen gleich zu Kündigungen. Viele versuchen, den Nachfragerückgang zunächst mit Kurzarbeit abzufedern. «Es gab in letzter Zeit wieder einige Fälle in der Branche», sagt eine Sprecherin der Gewerkschaft Unia. Das ­bestätigt auch das Seco. Dem Staatssekretariat zufolge hat sich die Kurzarbeit bis zum Jahres­ende auf rund 2000 Stellen etwa verdoppelt.

Ob es dabei bleibt, dürften die kommenden Monate zeigen. Bislang haben nur wenige Industriefirmen ihre Zahlen veröffentlicht – darunter der Schraubenkonzern Bossard, bei dem ein Umsatzrückgang von 7,4 Prozent im Schlussquartal die Beobachter aufgeschreckt hat. «Ich erwarte, dass auch für andere Unternehmen der MEM-Industrie das vierte Quartal nicht ­berauschend verlaufen ist», sagt ZKB-Analyst Armin Rechberger. «Es könnten noch einige Negativmeldungen kommen.»

«Das Worst-Case-Szenario istvom Tisch.»Daniel Lampart, Chefökonom SGB

Der Branchenverband Swissmem hatte zuletzt ein sehr pessimistisches Bild der Lage gezeichnet und von einem schnellen und massiven Abschwung gesprochen. Innerhalb von 15 Monaten war der Bestellungseingang um 27 Prozent eingebrochen, wie die vom Verband erhobenen Zahlen zeigen. Nach Einschätzung von Experten ist es nur zum Teil der Handelskrieg, der den Unternehmen zu schaffen macht. Vielmehr leiden sie unter der schwächelnden Wirtschaft in vielen Teilen der Welt. Besonders abhängig ist die Schweizer Industrie von der deutschen Autobranche.

Neben der Schwäche in Bezug auf die Nachfrage aus dem Ausland macht der Branche auch der weiterhin starke Franken zu schaffen. Die Unternehmen – darunter Weltkonzerne ebenso wie viele klein- und mittelständische Unternehmen – exportieren den Grossteil ihrer Produkte ins Ausland und hier vor allem nach Europa. Im vergangenen Jahr hat der Franken zum Euro weiter an Wert gewonnen – was Schweizer Produkte im Ausland teurer und damit weniger wettbewerbsfähig macht. Mittlerweile kostet ein Euro wieder 1.07 Franken.