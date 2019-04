Bericht: Automanager Ghosn erneut festgenommen

Der frühere Nissan- und Renault-Chef Carlos Ghosn ist in Japan erneut festgenommen worden. Staatsanwälte hätten sich am Donnerstagmorgen zum Haus des Automanagers in Tokio begeben und ihn anschliessend in Gewahrsam genommen.

Dies berichtete unter anderem der Fernsehsender NHK am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft in Tokio habe gegen den kürzlich auf Kaution freigelassenen Automanager erneut Haftbefehl erlassen, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am frühen Donnerstagmorgen. Die Staatsanwaltschaft ermittle wegen weiterer Vorwürfe des schweren Vertrauensbruchs gegen Ghosn.