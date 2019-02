Reinlaufen, einkaufen, rauslaufen – ohne an der Kasse anzustehen. Das plant Valora in seinen neuen K Kiosk Boxen. Sogar das Scannen der Produkte entfällt.

Der Kunde solle mittels der K-Kiosk-Box-App in den Laden gelangen, seine Produkte vom Regal nehmen und den Laden wieder verlassen, schreibt Valora in einer Mitteilung. So werde der Einkaufsprozess «noch einmal beschleunigt».

Zusammenarbeit mit US-Firma

Ermöglicht wird der Kiosk der Zukunft durch die Zusammenarbeit mit dem US-Tech-Start-up AiFi. Seine Auto-Checkout-Technologie ermögliche es, das neue Retail-Format zu testen, schreibt Valora in einer Mitteilung.

Die Checkout-Lösung funktioniert mit künstlicher Intelligenz, Edge Computing und skalierbarer Sensorfusionstechnologie. Sie funktioniert mit zwei Komponenten. Einerseits werden in der K Kiosk Box zahlreiche Sensoren und Kameras installiert. Auf der anderen Seite sorgt ein Computerprogramm dafür, dass die von den Sensoren übermittelten Daten verarbeitet werden und die Einkaufstranskation dem Kunden richtig zugeschrieben wird.