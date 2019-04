Automatisierung bedroht «deutlich weniger» Arbeitsplätze

Der digitale Wandel bedeutet für den Arbeitsmarkt nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) tiefgreifende Veränderungen – birgt aber auch Chancen.

Insgesamt seien laut Schätzungen in den kommenden 15 bis 20 Jahren 14 Prozent der Arbeitsplätze im OECD-Raum stark von Automatisierung bedroht, erklärte die Organisation am Donnerstag. Dies seien «deutlich weniger» als in einigen Studien dargelegt.

Mit «massiver technologischer Arbeitslosigkeit» sei kaum zu rechnen, erklärte die Organisation mit Blick auf Befürchtungen, dass die Automatisierung in den kommenden beiden Jahrzehnten fast die Hälfte aller Arbeitsplätze vernichten könnte. Laut dem OECD-Beschäftigungsausblick entstehen vielmehr zahlreiche Möglichkeiten, neue Jobs zu schaffen.