Arbeitslosenquote sinkt im März auf 2,5 Prozent

Die Arbeitslosenquote sank somit auf 2,5 Prozent von zuvor 2,7 Prozent im Februar. Saisonale Effekte herausgerechnet, lag die Quote wie von Ökonomen in etwa erwartet bei 2,4 Prozent.

Positiver Trend hält an

«Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr gut», sagte Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit im Seco, an einer Telefonkonferenz. Die Arbeitslosigkeit nehme seit Jahresbeginn in unverändertem Rhythmus ab und bewege sich auf dem tiefsten Niveau seit rund zehn Jahren.

Der Treiber der guten Entwicklung im März seien insbesondere saisonale Effekte gewesen, fügte Zürcher an. Je wärmer es wird, umso mehr Arbeitskräfte werden in Branchen wie dem Bau oder in der Gastronomie gesucht. Besonders im Baugewerbe habe die Arbeitslosigkeit deutlich abgenommen.

Die positive saisonale Entwicklung habe sich auch in gewissen Kantonen gezeigt, sagte Zürcher. In Zürich, Bern oder der Waadt, wo viel gebaut wird, sei die Arbeitslosigkeit deutlicher als im Rest der Schweiz zurückgegangen. Gut lief es etwa auch in den vom Tourismus geprägten Kantonen Tessin und Wallis.

Weniger jugendliche Arbeitslose

Weiter abnehmend ist die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen. Ende März waren noch 11'573 Personen im Alter von 15 bis 24 Jahren beim RAV eingeschrieben. Das entspricht verglichen mit den Zahlen des Vormonats einem Rückgang um 9,4 Prozent.

Bei den über 50-Jährigen ging die Arbeitslosenquote leicht auf 2,4 Prozent zurück. Vor einem Jahr hatte sich noch 2,7 Prozent betragen. Nicht ganz zwei Drittel der älteren Arbeitslosen seien Männer, knapp ein Viertel gelte als langzeitarbeitslos, führte Zürcher aus. Bei Letzteren handelt es sich um Personen, die bereits länger als ein Jahr bei einem RAV als arbeitslos gemeldet sind.