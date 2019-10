Airbus-Streit: Auch die Schweiz verliert

Die US-Regierung hat keine Zeit verloren: Schon kurz nachdem sie am Mittwoch die Einwilligung der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf erhalten ­hatte, legte sie eine umfangreiche Liste vor mit europäischen Produkten, die nächstens mit Ausgleichszöllen belegt werden sollen. Die WTO erlaubte den USA, Importgüter aus dem EU-Raum im Volumen von 7,5 Milliarden Dollar entsprechend zu verteuern – dies als «Schadenersatz» für widerrechtlich ­erteilte Subventionen von EU-Ländern an den Flugzeugbauer Airbus.