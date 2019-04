90-Milliarden-Wette: Das verspricht sich Uber vom Börsengang

Bei einem der weltgrössten Börsengängen seit Jahren strebt der Fahrdienstvermittler Uber eine Bewertung von bis zu 90 Milliarden Dollar an. Das 2009 gegründete Startup gab am Freitag bei dem lang erwarteten Schritt eine Preisspanne zwischen 44 und 50 Dollar pro Aktie an, zu dem die Papiere Investoren angeboten werden sollen.