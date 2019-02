Swisscom, Sunrise und Salt können die Einführung der zukunftsträchtigen 5G-Technologie in Angriff nehmen. Die 380 Millionen Franken für die Frequenzen fliessen in die Bundeskasse, wie die Eidgenösssische Kommunikationskommission (ComCom) und das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) am Freitag mitteilten. Das Bieterrennen um die Frequenzen hatte bei 220 Millionen Franken für alle Frequenzen begonnen.