561'000 Leute können Schulden nicht bezahlen

Immer mehr Schweizer haben Schulden, die sie nicht mehr bedienen können. Das zeigt eine Analyse des Onlinevergleichsdienstes comparis.ch gemeinsam mit der Wirtschaftsauskunftei CRIF. So stieg die Anzahl überschuldeter Personen seit 2016 um 119’000 auf 561’000 im Jahr 2019 an und erreicht damit mit einer Quote von 6,5 Prozent Überschuldeten einen Höchststand.