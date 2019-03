33 bis 41 Franken pro Aktie: Der Preis für Stadler steht

Nun geht alles sehr schnell. Stadler teilt mit, dass man den Börsengang lanciert und einen Preis von 33 bis 41 pro Aktie vorsieht. Das ergäbe eine Marktkapitalisierung von 3,3 bis 4,1 Milliarden Franken.

Rekordauftrag in den USA

Stadler hat vor zwei Wochen angekündigt, dass die Firma an die Börse gehen will. Seither wurde darüber spekuliert, wann der IPO tatsächlich stattfindet. Erst heute Morgen hat Stadler einen Rekordauftrag vermeldet. Stadler für einen Auftraggeber in den USA 127 Metro-Züge im Wert von 600 Millionen Dollar liefern. Die Meldung entpuppt sich nun als optimale Wachstumsstory für den Börsengang.