100 Millionen Dollar verzockt

Eine gediegene Bar in Londons Theaterviertel. Alexis Stenfors (48) sitzt auf einem Sofa, grauer Anzug, keine Krawatte. Der gebürtige Finne ist Dozent an einer Wirtschaftshochschule im englischen Portsmouth, wohnt aber mit seiner Familie in der Hauptstadt. Er spricht ruhig, lässt sich Zeit. Zwischendurch geht er zum Rauchen vor die Tür. Stenfors war nicht immer Akademiker. Bis 2009 arbeitete er als Händler bei der US-Bank Merrill Lynch in London. Dann ging eine seiner Spekulationen fürchterlich schief: Er machte 100 Millionen Dollar Verlust, verschleierte das jedoch zunächst. Ein Skandal, die Bank musste eine Millionenstrafe zahlen. Stenfors erhielt Berufsverbot. Und er baute sich ein neues Leben auf. Das Handeln vermisst er immer noch. Manchmal.

Herr Stenfors, reden wir über Geld. Sie haben für Banken spekuliert und hohe Boni kassiert. Nun arbeiten Sie als Hochschuldozent. Finanziell ein Abstieg …

Alexis Stenfors: Natürlich ist mein Einkommen geringer, aber ich denke, ich bin glücklicher. Ich war auch den Grossteil meiner 15 Jahre als Händler nicht unglücklich, doch mein neues Leben ist harmonischer, in einer besseren Balance. Am Ende meiner Zeit als Händler forderte der ständige Stress seinen Tribut – körperlich wie geistig. Akademiker stehen ebenfalls unter Stress, es gibt Fristen, Termine, aber das ist einfacher zu bewältigen. Ich fühle mich jünger als vor zehn Jahren, und wenn so etwas ein Zeichen von Glück ist, dann bin ich jetzt ein glücklicherer Mensch.

Im Februar 2009 endete Ihre Spekulantenkarriere abrupt. Aus dem Urlaub riefen Sie Ihren Chef bei der Bank Merrill Lynch an und gestanden, 100 Millionen Dollar Verluste verschleiert zu haben. Wieso haben Sie die Verluste versteckt?

Warum habe ich diese katastrophal falsche Entscheidung getroffen? Ich versuche immer noch, das selbst zu verstehen. Ich habe auch mit einem Psychotherapeuten darüber gesprochen. Aber ich weiss es nicht.

Hofften Sie, die Verluste in Gewinne zu verwandeln? Wollten Sie Ihren Bonus nicht gefährden?

Nein, es ging mir nicht ums Geld. Es war der Jahresanfang, und den Bonus gibt es am Jahresende. Für einen Händler wie mich, der kurzfristig spekuliert, ist das eine Ewigkeit. So weit voraus denkt man nicht. Wenn es also nicht der Bonus ist, könnte es mir um meinen Ruf gegangen sein. Ich hatte einen guten Ruf an den Märkten. Vielleicht wollte ich den aufrechterhalten. Das ist Kandidat Nummer zwei für eine Erklärung. Aber das trifft ebenfalls nicht zu. Und ich hatte auch keine Angst um mein Ansehen zu Hause, bei meiner Frau und meinen Töchtern. Als ich meiner Frau während unseres Urlaubs gesagt habe, was ich getan habe und dass ich jetzt meinen Chef anrufen würde und dass dies das Ende meiner Karriere sein wird, sagte sie: «Wir werden immer für dich da sein.»

Woran lag es dann?

Es war wohl eine Kombination unterschiedlicher Dinge. So stand ich unter enormem Druck der Bank. Ich sollte Wunder vollbringen. Das Jahr davor, 2008, war für mich grossartig gelaufen. Anfang Januar sprach ich mit meinem Chef über die Ziele für das neue Jahr. Ich sagte, ich könnte optimistischerweise einen Gewinn von 150 Millionen Dollar erreichen. Er lachte nur und sagte, er erwarte viel, viel mehr. Eine halbe Milliarde. Dabei war die Lage an den Finanzmärkten sehr unübersichtlich.

Wenige Monate zuvor, am 15. September 2008, war die US-Bank Lehman Brothers pleitegegangen, die Finanzkrise verschärfte sich …

Ja. Ich hätte antworten müssen: «Das ist unmöglich.» Ich habe es nicht gemacht, und das war ein grosser Fehler. Ich wollte meinen Chef und die Bank nicht hängen lassen, wollte es schaffen, selbst wenn ich wusste, dass es unrealistisch war. Ich musste dafür eine Riesenwette eingehen, mit grossen Risiken. Ich setzte damals darauf, dass der Libor steigt, und ich habe den Einsatz, das Risiko, dann kräftig erhöht.

Libor ist ein Zinssatz, der anzeigt, wie einfach sich Banken Geld leihen können. Ein höherer Libor heisst, dass die Probleme der Institute grösser werden.

Genau. Der Libor stieg aber nicht so stark, wie es für meine Wette nötig war.

Sie sagten, eine Kombination von Faktoren stünde hinter Ihrem Fehlverhalten. Ihr Chef machte Druck. Was noch?

Ich war geistig und körperlich erschöpft. Und desillusioniert von dem Job. Ich fühlte mich krank, hatte über längere Zeit starke Brustschmerzen. Seit Ausbruch der Finanzkrise hatte ich mehrere Urlaube gestrichen. Ich dachte ans Aufhören.

Wann war das?

Im Oktober 2008. In den Wochen zuvor hatte ich sehr hohe Gewinne mit der Pleite von Lehman Brothers erzielt. Da verloren viele Menschen ihren Job, die Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft waren schlimm, aber für mich war es der profitabelste Tag meines Händlerlebens. Ich dachte, das ist verrückt. Es fühlte sich nicht richtig an, ich bekam Zweifel am Sinn meines Berufs. Auch meine Bank Merrill Lynch hatte Probleme, alle strauchelten, und ich wettete zugleich auf eine Verschärfung der Krise. Wann immer eine Bank Verluste machte, erzielte ich Gewinne. Damals sagte ich meiner Frau, ich wolle die Branche verlassen und eine Doktorarbeit schreiben.

Sie haben aber dann doch nicht gekündigt. Wieso?

Es herrschte Chaos an den Märkten. Ich dachte, ich kann jetzt nicht gehen. Wem soll ich die grosse Verantwortung meines Jobs aufbürden? Ich darf die Bank nicht enttäuschen. Das ist natürlich absurd, wenn man überlegt, was ich Merrill Lynch fünf Monate später eingebrockt habe.

Sie gingen hohe Risiken ein – und verloren. Hat die Bank Sie nicht kontrolliert?

Bei Merrill Lynch gab es Grenzen für das Risiko, aber die Grenzen wurden mir nie mitgeteilt. Das Thema brachte niemand auf.

Wegen der schlampigen Kontrolle von Ihnen und anderen Händlern musste die Bank 2,75 Millionen Euro Strafe zahlen. Haben Sie die Freiheit, die die Bank Ihnen gab, genossen?

Im Nachhinein betrachtet war es der sichere Weg in die Katastrophe, dass ich keine wirksamen Risikolimits hatte. Ich bin jemand, der Nervenkitzel mag. Und Merrill Lynch war eine Bank, die bei ihren Händlern Risikofreude schätzte.

Waren Sie süchtig nach Risiko?

Ich wettete auf die Bewegung von Zinssätzen, wollte richtigliegen. Ich sagte mir, wenn ich wirklich glaube, dass ich recht habe und die anderen unrecht: Warum setze ich dann nicht mehr Geld ein? Die Genugtuung, richtigzuliegen, steigt mit der Höhe des Einsatzes – und damit des Risikos. Das ähnelt schon einer Sucht. Am Ende meiner Karriere war ich immun gegenüber kleinen Gewinnen und kleinen Verlusten. Sie mussten gross sein, um Bedeutung zu haben.

Waren denn die vertuschten Verluste von 100 Millionen Dollar gross genug dafür?

Als ich meinem Chef am Telefon die Verluste gestand, dachte ich wirklich: 100 Millionen Dollar Verlust sind nicht viel. Später ging mir auf: Das ist für jeden normalen Menschen so viel Geld, unglaublich. Ich hatte den Bezug zur Realität verloren. Diese Erkenntnis war ein Wendepunkt. Doch wer jeden Tag mit Abermilliarden Dollar handelt, verliert eben das Gefühl für die Bedeutung der Zahlen.

Sie waren 15 Jahre lang Händler. Dann stellte Merrill Lynch Sie nach dem Geständnis frei. Wie kamen Sie damit klar?

Ich habe in der ersten Zeit unglaublich viel geschlafen. Geschlafen, geschlafen, geschlafen. Während die Untersuchungen liefen, durfte ich nicht mit Kollegen sprechen. Ich schaute in meine Handykontakte und stellte fest, dass ich 90 Prozent davon nicht anrufen durfte. Ich fühlte mich einsam, isoliert. Aber es gab auch andere Freunde, und ich schrieb die Bewerbung für eine Doktorarbeit. Das hielt mich auf Trab. Ausserdem hatte ich endlich Zeit für meine Töchter. Ich brachte sie zur Schule, musste jedoch erst lernen, wie das geht. Ich musste lernen, wie oft am Tag die Kinder essen. Als Händler hatte ich immer das Haus verlassen, bevor sie wach wurden.

Händler, die Limits oder Regeln brechen und Verluste verbergen, werden Rogue trader genannt, Schurken im Handelssaal. So titulierten Medien auch Sie, als alles herauskam. Sind Sie ein Schurke?

Ich habe enorme Verluste verschuldet, aber kein Gesetz gebrochen. Die Staatsanwaltschaft hat nie gegen mich ermittelt. Doch oft setzen Leute schlicht voraus, dass mein Verhalten kriminell gewesen sein muss. Das ist schwierig für mich.

Das alles geschah vor fast zehn Jahren. Werden Sie immer noch darauf angesprochen? Belastet Sie Ihre Vergangenheit?

Das geht nicht weg. Leute sprechen mich weiterhin darauf an. Das war so eine grosse Sache damals, und es gibt nur einen Alexis Stenfors, der Nachname ist selten. Viele Menschen definieren mich über diesen Fehler, über diese sechs Wochen Anfang 2009, aber nicht meine Familie oder Freunde. Diese sechs Wochen werden immer ein Teil von mir sein, doch sie definieren nicht meine Persönlichkeit. Ich bin mehr als das.

Hatten Sie gehofft, Ihre Vergangenheit vergessen machen zu können?

Ja. Ich habe nach meinem Abgang bei Merrill Lynch eine Doktorarbeit geschrieben. Ich dachte, ist die erst einmal fertig, werde ich für die Leute der Akademiker sein, nicht mehr der Rogue trader. Das ist nicht passiert. Dann lief 2015 das Berufsverbot der Financial Conduct Authority aus.

Das ist die britische Finanzaufsicht. Die hatte Sie gesperrt, weil Ihr Verschleiern von Verlusten zwar nicht unehrlich, aber doch unlauter gewesen sei.

Genau. Seit 2015 taucht mein Name nicht mehr auf der Liste der Personen mit Berufsverbot auf der Webseite der Behörde auf. Ich darf jetzt wieder als Händler arbeiten. Aber es änderte nichts, ich bin für viele weiter der Rogue trader. Danach veröffentlichte ich ein Buch über meine Erlebnisse. Das hat aber auch nichts geändert.

Hat das Gerede über Sie Ihre Familie, Ihre zwei Töchter in der Schule belastet?

Ja, das hat es. Und es geht weiter. Doch es gibt nichts, was ich dagegen tun könnte.

Nach Abschluss der Doktorarbeit 2013 fingen Sie als Hochschuldozent an. War der Skandal ein Thema bei Bewerbungen?

Zweimal stand ich kurz davor, einen Vertrag mit einer Universität zu unterschreiben, aber im letzten Moment machten sie einen Rückzieher und sagten, meine Vergangenheit sei ein Problem. Das war eine Enttäuschung. Sie hatten Angst: Die Eltern zahlen hohe Gebühren. Was werden sie sagen, wenn sie herausfinden, dass ein ehemaliger Rogue trader ihre Kinder über Finanzmärkte unterrichtet?

Würde Sie es denn nicht reizen, wieder als Händler zu arbeiten?

Bei meinem Ruf ist es nicht so, dass Headhunter Schlange stehen. Mich einzustellen, würde Banken negative Schlagzeilen bescheren. Ich verstehe das. Aber selbst wenn ich die Chance hätte: Nein, ich würde dann all die Vorteile meines neuen Lebens verlieren. Ich kenne mich; ich weiss, wie obsessiv ich den Job machen würde. Ich möchte nicht riskieren, dass das wieder so endet wie damals. Doch manchmal juckt es mich. Es gibt zum Beispiel ein Treffen der Europäischen Zentralbank, ich lese die Vorhersagen der Analysten, ich habe eine andere Meinung als sie, schaue mir die Märkte an. In diesen Momenten möchte ich ein Händler sein, möchte spekulieren.

Sie handelten mit Papieren, deren Wert an Zinssätzen wie dem Libor hängt. Später kam heraus, dass Banken die Sätze über Jahre manipuliert haben. Die Konzerne zahlten Milliardenstrafen, Händler gingen ins Gefängnis. Hat Sie das schockiert?

Ich hatte schon länger das Gefühl gehabt, dass irgendetwas nicht stimmt an den Märkten, aber ich konnte es nicht genau festmachen. Ich schrieb dann meine Doktorarbeit über den Libor.

Händler in Banken manipulierten auch die Devisenmärkte. Verführt dieser Beruf zu unmoralischem Verhalten?

Nicht jeder junge Händler ist ein Engel und wird erst durch den Job zum Teufel. Doch in dem Beruf gibt es tatsächlich die Gefahr, dass das Streben nach möglichst viel Gewinn zu Lasten von Fairness, Moral und Mitgefühl geht. Händler, die den Libor manipuliert haben, sagten aus, sie hätten die Aufgabe gehabt, so viel Gewinn wie möglich zu erzielen, im Rahmen des Erlaubten. Und die Manipulation war nicht ausdrücklich verboten. Aber die richtige Frage lautet natürlich: Ist mein Handeln auch fair? Ein anderes Beispiel: 2004 lag mein Vater im Sterben, in Finnland. Ich fragte meinen damaligen Chef in London nach Urlaub. Der sagte Nein, das sei zu kurzfristig. Ich habe meinen Vater nicht mehr gesehen.

Fürchterlich …

Ich kann meinen damaligen Chef in gewisser Weise verstehen. Er war dafür verantwortlich, dass seine Handelsabteilung ausreichend Geld verdient. Er war nicht für mein Privatleben verantwortlich. Doch diese Prioritäten sind einfach sehr traurig. (Redaktion Tamedia)