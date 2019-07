Was Banken bei Hypotheken oft unterschlagen

Dank tiefer Hypothekarzinsen lässt sich Wohneigentum derzeit mit wenig Geld finanzieren. Das führt zu einer grösseren Nachfrage. Etliche Banken und Hypothekarvermittler nutzen die Gunst der Stunde und ködern auf ihren Internetsites Konsumenten mit einfachen Vergleichsrechnungen. Interessierte können in wenigen Feldern eingeben, wie viel Miete sie derzeit bezahlen, den Preis des Wohneigentums, das sie kaufen möchten, und die Eigenmittel, die sie einbringen können. In Sekundenschnelle zeigt der Rechner den Vergleich zwischen bisheriger Miete und einer Hausfinanzierung. Praktisch in jedem Fall ist das Ergebnis eine verlockend hohe Einsparung beim Hauskauf, die noch eindrücklicher wirkt, wenn sie auf das ganze Jahr hochgerechnet wird. Doch das Ergebnis ist trügerisch. Mehr noch: Die eingesparte Miete ist schlicht das falsche Argumentfür den Kauf von Wohneigentum.