Juristischer Rat muss nicht teuer sein

In der telefonischen Beratung gibt allein die Coop-Rechtsschutzversicherung jährlich mehr als 30'000-mal Auskunft. Oft geht es dabei um Fragen, die Juristen innert weniger Minuten klären können. Die vom Detailhändler Coop unabhängige Rechtsschutzversicherung ist überzeugt, dass es für ausser­gerichtlich lösbare juristische Probleme einen Markt gibt, und eröffnete kürzlich mit dem Tochterunternehmen Ylex eine erste Filiale in Bern. Bald folgen weitere Niederlassungen in Zürich, Winterthur und St. Gallen. Da rund die Hälfte aller Schweizer Haushalte keine Rechtsschutzversicherung hat, dürfte es dafür eine bedeutende Nachfrage geben.