Erbschaftssteuer zahlen, ohne zu erben? Das gibts

Es kommt vor, dass Erben mit den Steuern eine böse Überraschung erleben. So zum Beispiel, wenn der Vater stirbt und für die Kinder schon lange klar ist, dass die Mutter den ganzen Nachlass erhalten soll. Kaum jemand denkt daran, dass der Verzicht in diesem Fall steuerrechtliche Folgen haben kann. Zwar müssen direkte Nachkommen heute in den meisten Kantonen keine Erbschaftssteuern zahlen. Auch die Witwe ist beim Tod ihres Ehemannes von Steuern befreit. Doch wenn Kinder auf den ihnen zustehenden Pflichtteil verzichten, muss die Mutter in vielen Kantonen mit einer Schenkungssteuer-Forderung rechnen.