SNB erzielt 51,5 Milliarden Franken Gewinn

Insgesamt verdiente die Nationalbank in der Periode von Januar bis September 2019 51,5 Milliarden Franken, wie sie am Donnerstag mitteilte. Nach einem Plus von 38,5 Milliarden in der ersten Jahreshälfte kamen damit im dritten Jahresviertel nochmals 13,0 Milliarden dazu.

Der Löwenanteil des Neunmonats-Gewinns stammt wie schon zum Halbjahr von den Fremdwährungspositionen mit 42,7 Milliarden Franken. Auf dem Goldbestand der SNB resultierte derweil ein Bewertungsgewinn von 7,3 Milliarden und auf den Frankenpositionen erzielte sie einen Gewinn – hauptsächlich dank Negativzinsen – von 1,7 Milliarden.

Hohe Kursgewinne bei Aktien, Obligationen und Gold

Der hohe Gewinn bei den Fremdwährungspositionen war geprägt von starken Kursgewinnen bei den von der SNB gehaltenen Finanzpapieren. So resultierte auf Beteiligungspapieren (Aktien etc.) ein Gewinn von 22,4 Milliarden und auf Zinspapieren (Obligationen etc.) einer von 19,5 Milliarden Franken, wobei allein im dritten Quartal vor allem die Zinspapiere zulegten. Dazu kamen Erträge aus Zinszahlungen und Dividenden von zusammen knapp 10 Milliarden.

Etwas getrübt wurde das Ergebnis allerdings von wechselkursbedingten Verlusten in diesem Bereich von 8,9 Milliarden. Grund ist vor allem, dass der Franken per Ende September 2019 zum Euro, der für die SNB wichtigsten Währung, mit knapp 1,0864 deutlich höher stand als Ende 2018 (1,1283). Im Vergleich zum US-Dollar, der zweitwichtigsten Währung, gab der Franken hingegen rund 1 Rappen nach auf 0,9965 Franken Ende September.

Auf dem mengenmässig unveränderten Goldbestand von 1040 Tonnen resultierte ein Bewertungsgewinn von 7,3 Milliarden Franken. So wurde das Kilo Gold per Ende September 2019 zu 47'620 Franken gehandelt und damit gut 17 Prozent höher als noch Ende 2018.

Der Gewinn von 1,7 Milliarden Franken auf den Frankenpositionen stammte im Wesentlichen aus den Negativzinsen, welche die Banken auf ihren Girokontoguthaben bei der SNB bezahlen müssen. Dieser dürfte in Zukunft tendenziell etwas abnehmen, da die SNB ihre diesbezügliche Politik vor kurzem etwas angepasst hat. Den Banken wird ein höherer Freibetrag gewährt, auf welchem sie keine Negativzinsen zahlen müssen.