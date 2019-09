Smartphone-Bank N26 nimmt jetzt auch Schweizer Kunden auf

3,5 Millionen Kunden in 25 Ländern hat die Onlinebank schon, in die unter anderem der deutsche Versicherungsriese Allianz und der bekannte Silicon-Valley-Investor Peter Thiel involviert sind. Nun will N26 Kunden in der Schweiz gewinnen, seit Dienstag, 18 Uhr nimmt die Bank auch Schweizer Kunden auf.

Start mit einer Nischenstrategie

Zunächst legt das Berliner Start-up mit einer Nischenstrategie los: Schweizer Kunden können nur ein Eurokonto eröffnen. Die Startofferte umfasst zwei Pakete – ein Standardkonto für Privatpersonen inklusive einer Gratisdebitkarte sowie ein Standardbusinesskonto für Freiberufler. «Auf Kartenzahlungen mit der Debitkarte fallen keine Fremdwährungsgebühren an», sagt N26-Manager Hauer. In der Eurozone können Kunden zudem fünfmal pro Monat gebührenfrei Geld abheben – aber nicht in der Schweiz.

Mit ähnlichen Angeboten buhlen auch andere sogenannte Neobanken um Kunden, etwa die britische Revolut, die Bank-Cler-Tochter Zak oder Neon, an der Tamedia beteiligt ist. Und die Credit Suisse will mit dem eigenen Geschäftsbereich «Direct Banking» die jungen Kunden den neuen Playern nicht kampflos überlassen.

«Ohne ganz klares Alleinstellungsmerkmal, einen sogenannten Unique Selling Point, wird es N26 eher schwer haben, in der Schweiz Fuss zu fassen», meint Benjamin Manz, Geschäftsführer des Vergleichsportals Moneyland. Für einen vertieften Preisvergleich fehlten noch Daten, aber N26 komme vergleichsweise spät in die Schweiz. «Revolut hat bereits eine grosse Bekanntheit unter Early Adopters», sagt Manz, «auch Schweizer Neobanken rüsten langsam, aber sicher auf.»

Schweizer müssen Geld erst tauschen

N26 agiert mit seiner deutschen Banklizenz in der Schweiz. Wer sein Konto bei N26 aufladen will, muss seine Franken zunächst in Euro tauschen. Hierfür verweist die Bank auf den Partner Transferwise, der günstige Devisenwechsel anbietet.

Die britische Revolut arbeitet hier mit der Credit Suisse zusammen: Kunden können Geld auf ein Schweizer Sammelkonto bei der Credit Suisse überweisen, von dem dann die Gelder zu Revolut gehen. Wichtig ist, den Betreff bei der Überweisung auf das CS-Konto korrekt anzugeben, sonst muss das Geld mühsam im Sammelkonto der richtigen Person zugeordnet werden. Revolut bietet ebenfalls Gratisdebitkarten an, hierbei können Karteninhaber weltweit bis zu 200 Franken gebührenfrei beziehen.