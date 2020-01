Roche-CEO verdiente letztes Jahr 11,5 Millionen Franken

Zum Vergleich: Der Novartis-CEO Vas Narasimhan bekam für 2019 mit 10,6 Millionen Franken zwar deutlich mehr als im Vorjahr, aber erneut weniger als der Roche-Chef. Alle Mitglieder der Roche-Geschäftsleitung erhielten zusammen im Berichtsjahr 38,0 Millionen Franken, nach 39,3 Millionen für 2018, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist. In diesen Zahlen sind auch die Zahlungen an ausgeschiedene Konzernleitungsmitglieder berücksichtigt. Verwaltungsratspräsident Christoph Franz verdiente 5,7 Millionen Franken und damit gleich viel wie im Vorjahr. Auch er ist damit besser entschädigt als Novartis-Präsident Jörg Reinhard. Dieser erhielt wie im Vorjahr 3,8 Millionen Franken.