Roche fährt Herstellung von Corona-Testgeräten hoch Die Bestellungen sind sprunghaft gestiegen: Mit dem Roche-Diagnosegerät gibt es das Ergebnis von Coronatests im Eiltempo. Isabel Strassheim

Arbeit unter Zeitdruck im Roche-Werk in Rotkreuz: Viele Staaten haben dringenden Bedarf an den Diagnostikgeräten. Fotos: PD

Dieser Tage darf niemand Fremdes bei Roche hinein und bei der Herstellung der Diagnosesysteme für das Coronavirus zuschauen. Denn drinnen in Rotkreuz, an diesem Standort im Kanton Zug mit dem passenden Ortsnamen, läuft die Produktion unter Zeitdruck. «Wir haben alle Kapazitäten auf das Maximum hochgefahren, denn wir wissen, was die Welt von uns erwartet», sagt Tomasz Andrzejewski am Telefon. Er leitet die Fertigung der Diagnostiksysteme, die bei der Eindämmung der Pandemie eine Schlüsselrolle spielen.