Diese Fallen lauern beimWechsel der Krankenkasse

Fragen zur Gesundheitfalsch beantworten



Füllen Sie den Fragebogen zur Gesundheit für die Zusatzversicherung wahrheitsgemäss aus. Wer falsche Angaben zur eigenen Gesundheit angibt, riskiert, dass der Versicherer den Vertrag später kündigt. Leistungen, die mit unrichtigen Angaben im Zusammenhang stehen, kann die Kasse zurückfordern. Die bezahlten Prämien darf sie behalten.

Rechnungen nicht termingerecht bezahlen



Gemäss Gesetz müssen alle gemahnten Prämien, Verzugszinsen und Betreibungskosten bis Ende Jahr bezahlt sein. Wenn nicht, muss man bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin bei der alten Kasse bleiben.

Vertragsdauer der Zusatzversicherung beachten



In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass der Kunde bei der Zusatzversicherung einen Mehrjahresvertrag abschliesst, ohne dass er es bemerkt. «Um nicht langfristig ungewollt an einen Vertrag gebunden zu sein, wählt man am besten einen Einjahresvertrag bei der Zusatzversicherung», sagt Andrea Roth vom VZ Vermögenszentrum.

Vorsicht bei unterschiedlichen Familienpolicen



In der Praxis schliesst der Kunde meist die Versicherung aller Familienmitglieder bei der gleichen Krankenkasse ab. Man spart mehrere Hundert Franken pro Jahr, wenn Eltern und Kinder bei unterschiedlichen Kassen versichert sind. Das gilt in den meisten Prämienregionen, wie Berechnungen des «K-Tipp» zeigen. «Es lohnt sich, mehrere Offerten einzuholen», sagt Andrea Roth.

Kündigung verspätet abschicken



Die Kündigung der Grundversicherung muss bis Ende November bei der Kasse eingetroffen sein. Aus Beweisgründen am besten per Einschreiben. Wenn die Kündigung zu spät ankommt, gilt sie erst auf den nächsten Kündigungstermin hin. Dieser ist Mitte oder Ende des folgenden Jahres. Bei der Zusatzversicherungen gelten andere Kündigungstermine als bei der Grundversicherung. Meist kann man bis Ende September kündigen, teilweise auch mit sechs Monaten Kündigungsfrist. Die Regelungen sind in den allgemeinen Versicherungsbedingungen festgehalten.