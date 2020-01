Bankkonto: Genügt es nicht, eine C/o-Adresse anzugeben?

Nein, so konkret gibt es das nicht. Dennoch muss die Bank jederzeit nachweisen können, mit wem sie es geschäftlich zu tun hat. Das ist Teil ihrer Sorgfaltspflicht.

In den Standesregeln der Banken steht, dass sie in jedem Fall die Identität ihrer Vertrags partner prüfen und persönliche Daten dokumentieren müssen. Zu diesen Daten gehört auch die «effektive Wohnsitzadresse».

Egal wie viel Geld jemand der Bank übergibt: Banken müssen die Adressen von Kontoinhabern festhalten. Nach Auskunft der Bankiervereinigung ist eine C/o-Adresse nur in Ausnahmefällen zulässig. Zu denken wäre dabei etwa an eine Hotelangestellte, die in einem Personalzimmer ihres Arbeitgebers untergebracht ist und deshalb an dieser Adresse über keinen eigenen Briefkasten verfügt.

Die Standesregeln sind für alle Banken verbindlich. Sie konkretisieren die Gesetzgebung über die Geldwäscherei und sind ein Beitrag zur Selbstregulierung.

Andrea Fischer beantwortet Ihre Fragen zum Arbeitsrecht, Konsumrecht, Sozialversicherungsrecht und Familienrecht. Senden Sie sie an geldundrecht@tamedia.ch