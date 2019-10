Fiat und Peugeot wollen viertgrössten Autobauer schaffen

Frankreich begrüsste die Fusionspläne. Am Ende könnte ein Konzern mit rund 400 000 Mitarbeitern stehen, erklärte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag in Paris. Die beabsichtigte Fusion sei eine Antwort «auf die Notwendigkeit für die Autobranche, sich zu konsolidieren», sagte der Minister. Die französischen Gewerkschaften FO und CFTC betrachten laut Nachrichtenagentur AFP die Fusion eher als «Chance», während sich die CGT beunruhigt zeigte.

In Rom sagte der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte, dass es sich um eine «Marktoperation» handele. «Ich kann das Abkommen nicht beurteilen, aber was der Regierung am Herzen liegt ist, dass das Produktions- und Beschäftigungsniveau in Italien gesichert ist», sagte Conte.

Die Mirafiori-Autofabrik von Fiat in Turin. (Archivbild) Bild: Giorgio Perottino/Reuters

Die Bürgermeisterin der Fiat-Stadt Turin, Chiara Appendino, sagte, die Kommune verfolge die Entwicklung «mit grosser Aufmerksamkeit». Der Präsident des Industrieverbandes Confindustria, Vincenzo Boccia, sagte, ein möglicher europäischer Riese liege auf der Linie, die Confindustria unterstütze.