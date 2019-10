Peugeot und Fiat Chrysler verhandeln über Fusion

Laut Zeitungsbericht denken beide Seiten an einen Zusammenschluss unter Gleichen und nicht etwa an eine Übernahme, obwohl Peugeot etwa ein Viertel mehr wert ist als der italienisch-amerikanische Konkurrent. Im Gespräch sei zudem, die Fusion über einen Aktientausch abzuwickeln. Damit würde wenig oder kaum Geld an die Aktionäre fliessen. Vorstandsvorsitzender des gemeinsamen Unternehmens könnte Peugeot-Chef Carlos Tavares werden, die Leitung des Verwaltungsrats würde dann an John Elkann gehen, der als Oberhaupt der Ferrari-Eigentümerfamilie Agnelli bisher in gleicher Funktion bei FCA tätig ist.

Alle Autobauer stehen derzeit vor grossen Herausforderungen

Die Überlegungen zeigen, wie sehr die Autobranche angesichts technischer Neuerungen, umweltpolitischer Herausforderungen und sich verändernder Kundenwünsche in Bewegung ist. Sollte der Zusammenschluss zustande kommen, könnte dies den Druck auf andere grosse Hersteller wie Volkswagen, Daimler und BMW erhöhen, sich nach Kooperationspartnern umzuschauen.

Das Gleiche gilt für die US-Konzerne General Motors (GM) und Ford, die mit Chrysler-Marken und -Modellen im Wettbewerb stehen. Alle Autobauer haben derzeit damit zu kämpfen, dass sie einerseits viel Geld in neue Antriebstechniken stecken müssen, zugleich aber benzin- und zumindest teilweise auch dieselgetriebene Fahrzeuge immer noch die mit Abstand grössten Umsatzbringer sind. Für Unsicherheit sorgen auch die sinkende Kundennachfrage und der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelskrieg.

Der Peugeot-Chef hat eine Rückkehr auf den nordamerikanischen Markt angekündigt.

Fiat Chrysler hatte erst vor Monaten versucht, mit dem Peugeot-Konkurrenten Renault zu fusionieren. Der Plan scheiterte aber am Widerstand der französischen Regierung und des Renault-Partners Nissan. Sollte der jetzt geplante Zusammenschluss mit PSA gelingen, entstünde mit einem Jahresabsatz von zuletzt 8,7 Millionen Pkw der viertgrösste Autobauer der Welt. Der Konzern läge lediglich hinter Volkswagen, der Allianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi sowie Toyota, aber knapp vor GM.

FCA und Peugeot könnten sich insofern ergänzen, als insbesondere Chrysler bisher kaum auf dem europäischen Markt, die Opel-Mutter PSA hingegen gar nicht in den USA vertreten ist. Peugeot-Chef Tavares hat allerdings eine schrittweise Rückkehr auf den nordamerikanischen Markt angekündigt, dem das Unternehmen 1991 den Rücken gekehrt hatte.

Der Import von PSA-Modellen aus Frankreich oder China soll allerdings erst Mitte kommenden Jahrzehnts beginnen, die Produktion in den USA selbst sogar noch später. Immerhin könnte Peugeot in den Vereinigten Staaten das FCA-Netzwerk nutzen und mit Chrysler-Händlern zusammenarbeiten, welche die sehr populären Marken Ram und Jeep verkaufen.