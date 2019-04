Versteckte Gelder enthüllt: Was hats gebracht?

Die Milliardengrenze ist gesprengt: In den drei Jahren seit Bekanntwerden des Offshore-Datenlecks Panama Papers ­haben die Steuerbehörden weltweit grosse Summen an versteckten oder hinterzogenen ­Geldern zurückgeholt. Zwei Dutzend Länder haben bis heute mehr als 1,2 Milliarden Dollar an Steuerrückzahlungen und Bussen erhalten.