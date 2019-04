Dank Panama Papers: 1,2 Milliarden fliessen zurück in Staatskassen

100 Medien in 80 Ländern berichten seither darüber, in der Schweiz das Recherchedesk von Tamedia. Auch nach drei Jahren werden neue Folgen der Berichterstattung bekannt.

Der Bund hat als einzige Regierung der Welt die Daten der Panama Papers nicht angenommen.

In der vergangenen Woche rückten 40 kanadische Kriminalbeamte aus, um an zwei Adressen in Vancouver den Spuren eines 77-Millionen-Dollar-Betrugs zu folgen, der durch die Panama Papers aufgeflogen war. Ein früherer südkoreanischer General wurde vor Monatsfrist wegen Korruption angeklagt. Ende letzten November durchsuchten Fahnder des Deutschen Bundeskriminalamts stundenlang das Frankfurter Hauptquartier der Deutschen Bank, unter anderem wegen der Verstrickungen der Bank in die Panama Papers.

Die Schweiz war ein wesentlicher Hub der Panama-Kanzlei. Viele Fälle, die zu Ermittlungen führten, liefen über Genf und ­Zürich. Dennoch hat der Bund als einzige Regierung der Welt entschieden, die Originaldaten der Panama Papers nicht anzunehmen. Sie wurden dem Bundesamt für Polizei von deutschen Behörden angeboten.

In der Schweiz kommunizieren die Steuerbehörden auch nicht aktiv über ihre Verfahren gegen ­Personen oder Firmen aus den Panama Papers. Im Sommer 2017 wurde allerdings ein grosses Verfahren rund um den Genfer Anwalt André Zolty bekannt, der ins Visier der ESTV geriet. Zolty war einer der grössten Schweizer Kunden der Panama-Kanzlei.

Die ESTV wirft Zolty unter anderem vor, seine Einkünfte aus der Verwaltung von über 900 Offshore-Firmen nicht versteuert zu haben. Diese Zahl wurde dank den Panama Papers publik. Die ESTV will bei Zolty Nachsteuern und allfällige Bussen auf einem Umsatz von 21,3 Millionen Franken eintreiben. Zolty bestreitet die Vorwürfe.