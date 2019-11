Novartis greift für neuen Cholesterinsenker tief in die Tasche

Der Pharmariese Novartis hofft nun, mit dem Zukauf des US-Biotech-Unternehmens The Medicines Company ein hochwirksames neues Mittel gegen diese Volkskrankheit zu bekommen: Es ist der Cholesterinsenker Inclisiran. In einer Studie hat das Mittel gezeigt, dass es das sogenannte schlechteCholesterin um über50 Prozent senken kann. Dabei muss Inclisirannur zweimal im Jahr unter die Haut gespritzt werden, im Unterschied zu bisherigen Cholesterinsenkern, die laut Novartis bis zu 26-mal pro Jahr injiziert werden müssen. «Der Wirkstoff hat das Potenzial, eines der umsatzstärksten Produkte im Portfolio zu werden», erklärte Novartis-Chef Vas Narasimhan in einer Telefonkonferenz.

Analysten halten Preis für gerechtfertigt

Für den Hoffnungsträger greifen die Basler tief in die Tasche: 9,7 Milliarden Dollar bieten sie für The Medicines Company. Das entspricht einem Aufpreis von 41 Prozent gegenüber dem Börsenwert vom vergangenen Freitag. Analysten erachten die Transaktion dennoch für sinnvoll. «Für einen Mega-Blockbuster wurde nicht überbezahlt», urteilt zum Beispiel Michael Nawrath, Pharma-Experte der Zürcher Kantonalbank. Vor allem der Umstand, dass Inclisiran nur zweimal im Jahr gespritzt werden muss, sei ein entscheidender Vorteil. Novartis hofft, den Deal im ersten Quartal des nächsten Jahres abzuschliessen.

Novartis hatte in der Vergangenheit eine starke Kardiovaskulär-Sparte, verlor aber an Boden, als 2012 Diovanden Patentschutz verlor und das Unternehmen kein innovatives Folgeprodukt auf den Markt brachte, um die 6-Milliarden-Dollar-Lücke an Verkäufen pro Jahr zu bedienen.

Der zugekaufte Cholesterinsenker wird daher als sinnvolle Ergänzung zu Novartis’ Herzmittel Entresto gesehen. Für das Mittel gegen Herzinsuffizienz hatte Novartis einen eigenen Vertrieb aufbauen müssen, um mit den Fachärzten ins Gespräch zu kommen. Nun hofft der Konzern, auf diesem Netz aufbauen zu können, um auch Inclisiran erfolgreich im Markt zu etablieren. Die Kosten für den Vertrieb übersteigen bei Novartis die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung.

Erste Umsätze ab dem Jahr 2021

Schnelles Geld wird Novartis mit dem neuen Mittel aber nicht machen können. Für den neuen Cholesterinsenker will The Medicines Company in diesem Jahr in den USA die Zulassung beantragen, in der EU soll der Antrag im ersten Quartal nächsten Jahres eingereicht werden. Daher rechnet Novartis mit ersten Umsätzen mit dem neuen Mittel erst ab dem Jahr 2021.