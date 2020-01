US-Botschafter sieht echte Chancen für Freihandelsdeal

US-Präsident Donald Trump sieht laut dem amerikanischen Botschafter Edward McMullen nach dem Treffen mit vier Bundesratsmitgliedern am WEF in Davos «echte Chancen» für ein Freihandelsabkommen Schweiz - USA. «Mehr als nötig» sei am Treffen über das Klima diskutiert worden. «Es waren alle Schlüsselpersonen im Raum. Das gab es so noch nie. Wenn das kein Fortschritt ist», sagte McMullen in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit den CH Media-Zeitungen.