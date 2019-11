Leuthard verteidigt ihr VR-Mandat bei Stadler

Doris Leuthard bezieht zur Kritik an ihrer bevorstehenden Wahl in den Verwaltungsrat des Zugherstellers Stellung: «Bis zu meiner Wahl in den Stadler-Rail-Verwaltungsrat werden über 15 Monate verstrichen sein», sagte die Alt-Bundesrätin in einem Interview mit der «Handelszeitung» («HaZ», Vorabdruck zur Ausgabe vom 27.10.).