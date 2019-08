Kunden verschmähen digitale Bankprodukte

Die Digitalisierung hat die Reisebranche, die Musik- und Unterhaltungsindustrie und die Medienlandschaft umgepflügt. Im Finanzsektor hat sich bisher recht wenig getan. Und obwohl Schweizer Banken Millionen in die Digitalisierung, in ihre Prozesse und auch in das Produktangebot investieren, scheint sich die Nachfrage der Konsumenten nach digitalen Bankprodukten bisher in Grenzen zu halten.